Borsa: in Asia seduta contrastata

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Seduta contrastata in Asia, con i listini che oscillano, gli acquisti sulle azioni di materiali e tecnologia che compensano i cali di energia e petrolio, e un sentimento di prudenza degli investitori in attesa della riunione della Fed in programma per mercoledì.

Tokyo si ferma in parità (-0,01%), in Cina lo Shanghai sale dello 0,1% e lo Shenzhen dello 0,4%, Hong Kong (ancora in corso) cede lo 0,8 per cento. (ANSA).