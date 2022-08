Borsa: Europa conclude incerta, Londra -0,1%

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente nervosi e incerti per tutta l'ultima seduta della settimana, chiusa con un peggioramento nel finale e in territorio prevalentemente negativo: Amsterdam ha concluso in calo dell'1,2%, seguita da Parigi e Francoforte in ribasso dello 0,6%.

Piatte Londra (-0,1% finale) e Madrid, in rialzo di uno speculare 0,1%. (ANSA).