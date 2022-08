Mims: da Conferenza unificata ok a Piano mobilità ciclistica

Via libera dalla Conferenza unificata al Piano generale della mobilità ciclistica, tra le principali misure del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.



Lo rende noto il Mims in una nota, dove spiega che il Piano prevede un finanziamento, già assegnato, pari a 943 milioni di euro, su un valore complessivo di 1,2 miliardi.



Il Piano, spiega il Mims, contiene una programmazione di lungo periodo per migliorare e potenziare i sistemi di mobilità ciclistica urbana e interurbana, in linea con le indicazioni europee.