Lavoro: in 6 mesi creati 230mila posti, 100mila più di 2019

Nei primi sei mesi dell'anno sono state create circa 230.000 posti di lavoro alle dipendenze al netto dei fattori stagionali, quasi 100.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2019, anno di espansione dell'occupazione non influenzato dalla pandemia e dai provvedimenti straordinari adottati per farvi fronte. E' quanto si legge nel Monitoraggio mensile congiunto del Ministero del Lavoro, Anpal e Bankitalia nel quale si sottolinea il rallentamento nel bimestre maggio-giugno più marcati nelle costruzioni, nel commercio e nel turismo, ma anche la crescita dei posti a tempo indeterminato che hanno continuato ad aumentare. "Il contributo alla dinamica occupazionale della componente femminile nei primi sei mesi del 2022 è stato inferiore rispetto a quello di entrambi i semestri del 2021". E' quanto si legge nel Monitoraggio congiunto del ministero del Lavoro, Anpal e Bankitalia. Il centro nord continua a trainare il mercato del lavoro. Nelle regioni meridionali è stato creato da gennaio del 2022 appena il 20 per cento dei nuovi posti di lavoro rilevati in Italia; in maggio e giugno la crescita si è attenuata anche nelle regioni del Centro Nord.