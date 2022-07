Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Le Borse europee confermano il rialzo con l'avvio positivo di Wall Street. Gli indici sembrano aver assorbito il contraccolpo degli i indici Pmi inferiori alla stime. Milano sale dello 0,6% con il Ftse Mib a 21.333 punti. In evidenza Banca Generali (+3,35%), Poste (+2,83%), Amplifon (+2,81%). Vendite su Recordati (-1,7%) e Saipem (-1%). Tra gli altri listini Francoforte segna un +0,6%, Parigi un +0,5% e Londra +0,55%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 sale di oltre mezzo punto con l'evidenza dei titoli legati all'immobiliare.

Lo spread tra Btp e Bund, dopo lo scudo messo in campo dalla Bce, resta sotto i 230 punti (227,4) con il rendimento al 3,3%, sopra i tassi della Grecia.

Sempre in calo il petrolio con il wti che cede l'1,28% a 95 dollari al barile, mentre il brent perde lo 0,7% a 103 dollari. Sale il gas che tocca quota 163 euro al megawattora con un rialzo del 4,6%. Cala ancora il prezzo dell grano nel giorno dell'accordo tra Mosca e Kiev sulle esportazioni dai porti del Mar Nero. Il tenero cede il 3,4% a 779 dollari. (ANSA).