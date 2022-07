Gas: prezzo scende sotto i 160 euro, si guarda a Nord Stream

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Il prezzo del gas chiude in calo con Gazprom che sarebbe pronta a riavviare, a flusso ridotto, le esportazioni di gas all'Europa attraverso Nord Stream il prossimo giovedì 21 luglio al termine del periodo di manutenzione.

Ad Amsterdam le quotazioni, dopo una giornata in lieve rialzo, sono scese fino a 153 euro al megawattora per poi concludere la seduta a 154,46 euro (-1,8%), a livelli di inizio luglio. (ANSA).