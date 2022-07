Borsa: Milano chiude in forte calo, -2,99%

Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,99% a 20.705 punti.

Pesanti anche le Borse europee, con Wall Street in tensione alla riapertura dopo l'Indipendece Day. Parigi ha ceduto il 2,68% a 5.794 punti, Londra il 2,9% a 7.022 punti, Francoforte il 2,91% a 12.401 punti e Madrid il 2,42% a 7.963 punti. Il Dow Jones lascia sul campo il 2,27% e il Nasdaq l'1,07%.

In rialzo a 198,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6 punti base al 3,165%. In calo l'euro a 1,023 dollari e a 1,19 sulla sterlina dopo indici Pmi inferiori alle stime in Europa, che alimentano l'allarme sulla recessione. Ma a scivolare è soprattutto il greggio (Wti -7% a 100,73 dollari al barile) alla vigilia delle scorte settimanali Usa, mentre prosegue la corsa del gas (+2,31% a 166,7 euro al MWh). Sotto pressione i petroliferi Shell (-8,3%), Bp (-6,7%), TotalEnergies (-6,14%) ed Eni (-5,83%).

L'allarme recessione frena anche il comparto auto, dopo il calo di oltre il 14% delle vendite di giugno in Francia. Volvo cede il 4,98, Renault il 4,8%, Volkswagen il 4,65%, Mercedes il 3,9% e Stellantis il 2,7%. Forti vendite anche tra i produttori di microprocessori Asm (-4,55%), Infineon (-2%) ed Stm (-1,5%), mentre in campo bancario pesano CaixaBank (-5%), Barclays (-4,51%), Banco Bpm ( -4,5%), SocGen (-4,05%), Commerzbank (-3,07%), Intesa (-3,14%) e Unicredit (-2,76%).