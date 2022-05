Borsa: Europa conferma debolezza, salgono petrolio e gas

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Borse europee all'insegna della debolezza con l'indice d'area lo stoxx 600 che cede un quarto di punto con vendite sull'immobiliare e i tecnologici. Girano invece in positivo i future sul Wall Street mentre nel pomeriggio è atteso dagli Usa il dato sulla fiducia dei consumatori. Sale l'energia con il petrolio. I brent è stabile sopra i 123,6 dollari al barile (+1,6%) mentre il wti viaggia a ridosso dei 119 dollari la barile (+3,3%) Cresce anche il gas dopo che il gigante russo Gazprom ha sospeso le sue forniture verso l'Olanda. Il prezzo ad Amsterdam è di 93,5 euro al Mwh (+2,6%) .

Tra le singole Piazze Francoforte cede lo 0,32% mentre in Germania il tasso di disoccupazione a maggio è rimasto stabile al 5%. Parigi cede lo 0,52% . In Francia il Pil è stato rivisto al ribasso: -0,2% nel primo trimestre secondo quanto indicato dall'istituto Insee. Controcorrente Londra (+0,56%). Milano perde lo 0,32% mentre l'inflazione è al top dal 1986 e Lo spread tra Btp e Bund sale a quota 199 punti con il rendimento del decennale italiano al 3%. Da segnalare la corsa di Tim (+4%) sempre in scia alla lettera d'intenti sulla rete unica. Buon passo poi di Bper (+2,3%) ed Eni (-1,5%). Vendite su Prysmian (-2,3%), Nexi (-1%) e Ferrari (-1,85%). .

Sul fronte dei cambi l'euro si indebolisce sul dollaro con cui scambia a 1,07. Migliora leggermente il rublo. Al cambio attuale per un euro servono 67 rubli e per un dollaro ne occorrono 62.

Continua infine la flessione di Mosca (-1,45%). (ANSA).