Trasporti:Grimaldi, Marebonus e Ferrobonus siano strutturali

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Chiediamo che dal 2022 al 2030 Marbonus e Ferrobonus diventino strutturali, aumentando lo stanziamento ad almeno 100 milioni di euro all'anno per ciascuna misura". Così il presidente di Alis, Guido Grimaldi, in occasione dell'evento "Alis on tour". "Transizione ecologica - ha spigato - vuol dire transizione modale, intermodalità, con il sostegno di contributi come Marebonus e Ferrobonus, che hanno permesso al Paese di sottrarre nel 2021 5,6 milioni di camion dalle strade, ma soprattutto hanno fatto risparmiare alle famiglie italiane 3,4 miliardi per i prodotti di largo consumo e beni di prima necessità". "Sempre nel 2021, grazie all'intermodalità, le emissioni di Co2 sono state ridotte di 4,8 milioni di tonnellate, risparmiando 2,2 miliardi in termini di costi di esternalità", ha osservato Grimaldi. "In questi ultimi due anni i nostri imprenditori non hanno avuto ristoro rispetto a perdite economiche molto importanti", ha proseguito, evidenziando come "gasolio e Ifo" siano "aumentati del 450%", ma "grazie ai nuovi investimenti, alla collaborazione e al supporto degli operatori di Alis, i noli sono aumentati solo del 20% nel settore Ro-Ro, contro il +400% del settore container e il +500% delle navi porta merci alla rinfusa". Grimaldi ha poi parlato del sistema di tassazione Eu Ets, spiegando come "sta per partire una tassa che rischia di creare enormi danni, perché farebbe fare un salto indietro di 30 anni alle autostrade del mare, in quanto andrebbe a tassarle a discapito di altre modalità". (ANSA).