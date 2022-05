Borsa:Milano chiude in calo con Europa, giù Stm e Stellantis

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - La Borsa di Milano (-1,08%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati pesa il clima di incertezza che arriva dalla Cina mentre si attendono le prossime mosse delle banche centrali. A Piazza Affari scivolano Stm (-3,4%) e Stellantis (-3,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano sotto il 3% (2,967%).

In fondo al listino principale anche Moncler (-3,3%) e Banca Generali (-2,8%). Il rialzo del prezzo del petrolio pesa sulle utility con A2a che cede il 2,4%, Hera (-2,1%) e Enel (-1,5%).

Male anche il comparto dell'energia con il petrolio in flessione. In rosso Eni (-0,7%), Tenaris (-1,3%) e Saipem (-0,9%), quest'ultima sempre alle prese con le procedure per la manovra finanziaria di rafforzamento. In calo Tim (-1,7%), alle prese con le vicende legate alla Rete Unica.

Brilla il comparto delle banche con Mps (+3,3%) che si mette in mostra. Bene anche Banco Bpm (+1,1%), dopo che è emerso dagli aggiornamenti Consob che Amundi, la società di asset management controllata dal Credit Agricole, è salita al 5,16% di Anima, il gestore del risparmio controllato al 20,6% dalla banca guidata da Giuseppe Castagna. Tra gli istituti di credito bene anche Bper (+1%), Unicredit (+0,4%) e Intesa (+0,2%). (ANSA).