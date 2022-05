Fondo Italiano investimento: Poggiali presidente, Bertone ad

Nuovi vertici al Fondo Italiano di Investimento Sgr, dove Barbara Poggiali, con una lunga carriera manageriale ed esperienze, fra l'altro, in Rcs, Poste e Leonardo è stata nominata presidente mentre Davide Bertone, per oltre vent'anni in Mediobanca, ricopre la carica di Amministratore e dg dal Cda dello scorso 20 maggio. L'Assemblea del Fondo, partecipato a maggioranza da CDP Equity, e per le rimanenti quote da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione ENPAM, Fondazione ENPAIA, ABI, Banco BPM e BPER Banca, ha infatti nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il prossimo triennio.

Il nuovo CdA è ora composto da Barbara Poggiali, Davide Bertone, Ilaria Bertizzolo; Gianluca Brancadoro; Enrico Canu; Esedra Chiacchella; Ines Gandini; Gaia Ghirardi; Massimiliano Mastalia; Nicoletta Montella; Giorgio Piazza; Domenico Pimpinella; Giovanni Sabatini. Per il neo Amministratore Delegato, Bertone: "l'ecosistema delle soluzioni di private capital è un elemento essenziale per lo sviluppo della media impresa italiana. FII ha un ruolo istituzionale e competenze fondamentali da giocare nello sviluppo e nel rafforzamento dei soggetti e degli strumenti che lo compongono. E lo faremo con sempre maggiore convinzione, con il supporto dei nostri azionisti ed al servizio delle imprese italiane." (ANSA).