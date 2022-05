Petrolio: prezzo in calo su soglia 110 dollari

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Prezzo del petrolio in calo all'avvio dei mercati. Gli investitori guardano a vari fattori contrastanti: da un lato la graduale uscita della Cina dal lockdown stretto, dall'altro le prospettive non esaltanti per l'economia mondiale e le pressioni degli Usa sull'Arabia Saudita e l'Opec per aumentare la produzione di greggio. Il Wti del Texas scende così dell'1,21% a 110,8 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord arretra a 111,4 dollari. (ANSA).