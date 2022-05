Gas: ad Amsterdam apre calmo a 93 euro al Megawattora

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Prezzo del gas naturale senza grandi sbalzi in avvio di seduta sui mercati telematici: ad Amsterdam, listino di riferimento per l'Europa, il prezzo del metano quota nei primi scambi a 93 euro al Megawattora, in calo dell'1,5% rispetto alla chiusura di ieri. (ANSA).