Intesa in Commissione Ue su stop Patto stabilità nel 2023

La Commissione europea si appresta a sospendere per un altro anno il Patto di stabilità e crescita. E' quanto apprende l'ANSA da più fonti vicine al dossier. I commissari europei riuniti oggi hanno trovato un'intesa di massima per prorogare la clausola di salvaguardia per tutto il 2023. La decisione, legata alla nuova crisi scatenata dalla guerra in Ucraina, sarà presentata ai ministri delle Finanze dell'Eurozona lunedì all'Eurogruppo. Sempre lunedì, in mattinata, la Commissione presenterà il pacchetto di primavera per il semestre europeo.