Valeur investe sui Rhino Bonds della World Bank

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Valeur, il gruppo svizzero specializzato in asset management e trading, investe nel Wildlife Conservation Bond emesso dalla World Bank, il cosiddetto Rhino Bond che supporta i rinoceronti neri e le comunità locali nell'Addo Elephant National Park e nella Great Fish River Nature Reserve in Sud Africa.

E' il primo strumento a reddito fisso creato per la conservazione di una particolare specie in via di estinzione e consiste in un prestito a 5 anni di 150 milioni di dollari con un modello di "pagamento a risultato", ovvero retribuirà i propri investitori in relazione ai tassi di crescita dei rinoceronti neri nelle due riserve sudafricane, cercando di raggiungere il duplice risultato di difendere una specie in pericolo e di tutelare tutto l'ecosistema e le comunità locali.

"E' uno strumento finanziario innovativo e unico che rappresenta un importante cambiamento nel modello di finanziamento della conservazione e consente di ottenere risultati concreti e misurabili offrendo al contempo un interessante potenziale di rendimento" ha commentato Alessandro Noceti, Direttore di Valeur Capital e Valeur Securities. "La decisione di investire nel Rhino Impact Bond rafforza il nostro impegno nel perseguire obiettivi umanitari e di tutela degli animali, che sono i propositi principali della nostra organizzazione no-profit Valeur Foundation. La conservazione dei rinoceronti può contribuire alla difesa della biodiversità e allo stesso tempo può promuovere l'occupazione nelle comunità locali attraverso la creazione di posti di lavoro necessari per realizzare questo importante progetto di conservazione" ha aggiunto Lorenzo Vangelisti, fondatore e Ceo di Valeur. (ANSA).