Borsa:Europa apre in calo, attesa per previsioni economiche Ue

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Le Borse europee avviano la seduta in calo con gli investitori che attendono le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea. Gli investitori guardano alle prossime mosse delle banche centrali sul fronte dei tassi d'interesse con l'inflazione che non arresta la sua corsa e i prezzi delle materie prime che restano sempre alti. Fari puntati anche sulla guerra in Ucraina e l'impatto sulla crescita globale.

Avvio di settimana in calo per Parigi (-0,74%), Francoforte (-0,3%), Madrid (-0,26%), piatta Londra (+0,05%). (ANSA).