Saudi Aramco: balzo utile primo trimestre, +82% a 39 mld dlr

Saudi Aramco ha registrato nel primo trimestre dell'anno un'impennata dei profitti dell'82%, sostenuta dall'aumento globale dei prezzi del petrolio. L'utile netto è salito a 39,5 miliardi di dollari dai 21,7 miliardi dello stesso periodo del 2021, "principalmente trainato dall'aumento dei prezzi e dai volumi di greggio venduti e dal miglioramento dei margini downstream", ha affermato il colosso petrolifero in un comunicato stampa.

Gli ultimi risultati finanziari arrivano a quattro giorni dal sorpasso su Apple. Aramco ha infatti detronizzato la società americana come azienda a maggiore capitalizzazione del mondo, con azioni per un valore complessivo di 2.420 miliardi di dollari rispetto ai 2.370 miliardi di dollari di Apple.