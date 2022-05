Unicredit: utile crolla a 247 mln, pesa Russia

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Unicredit archivia il primo trimestre in utile per 247 milioni e riduce l'esposizione sulla Russia per 2 miliardi. Le rettifiche ammontano nel periodo a circa 1,3 miliardi. Un risultato sotto le attese degli analisti che si aspettavano 413 milioni e crollato rispetto al 2020 chiuso in utile per 887 milioni. "I primi mesi del 2022 sono stati contraddistinti da un'estrema incertezza geopolitica e macroeconomica" sottolinea il ceo di Unicredit, Andrea Orcel indicando di essere "fiduciosi riguardo le nostre capacità di realizzare il Piano Strategico 2022-24 e di continuare a supportare le nostre comunità, i nostri clienti e il sistema finanziario durante questo periodo turbolento" Escludendo la Russia, l'utile netto sarebbe stato di 1,2 miliardi di euro, con una generazione organica di capitale di 44 punti base, ricavi netti a 4,7 miliardi e rapporto costi/ricavi al 47,8 per cento. Unicredit conferma poi il riacquisto di azioni proprie del 2021 per 1,6 miliardi, sui 2,6 miliardi approvati dall'assemblea. Il gruppo si dice convinto di riuscire a distribuire anche la restante parte di 1 miliardo ma subordinata alla performance della Russia. (ANSA).