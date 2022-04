Cloud:Degl'Innocenti (Kyndryl),tempi maturi per accelerare

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "Sono anni che si parla di Cloud ma le aziende che se ne sono dotate in scala non sono molte. Ora invece stanno maturando i tempi, la sensibilità e i fondi per accelerare e lo vedo in tutti i settori anche in quelli più regolamentati, penso al mondo bancario e alla stessa pubblica amministrazione". E' la visione del presidente di Kyndryl Italia Paolo Degl'Innocenti che all'ANSA racconta i piani di crescita del gruppo per l'Italia con "una previsione di mercato importante" indirettamente influenzata dal Pnrr.

"Quando c'è un programma ambizioso da parte della pubblica amministrazione di trasformazione dell'Information&Communication Technology della PA, di aziende che hanno un'esperienza come la nostra, su tematiche complesse e in grado di traghettare le aziende non ce ne sono molte".

Kyndryl vuole "essere pronta e predisposta tecnologicamente.

Pensiamo di poter dare un contributo importante" sottolinea Degl'Innocenti e, in riferimento ai bandi pubblici "già partecipiamo e pensiamo di continuare con maggior commitment".

"Il nostro mercato potenziale, da quando siamo indipendenti vale da 270 a 500 miliardi - spiega riferendosi allo scenario mondiale - e siamo in una fase evolutiva importante: Dopo anni di tentativi e di lavoro le imprese stanno accelerando i loro processi di trasformazione". (ANSA).