Rendimento del decennale italiano ai massimi da marzo 2020

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Il rendimento del decennale italiano è in ulteriore risalita (+3,3%) e tocca il 2,427%, ai massimi dal marzo del 2020, mentre lo spread Btp-Bund è in salita a 166,6 punti, dopo un'apertura a 164 punti, in calo rispetto ai 169,2 punti della chiusura di venerdì.

Salgono anche i rendimenti degli altri principali Paesi europei, in particolare quello tedesco (+5,7%), allo 0,757%, insieme a quelli di Spagna (+4,1%),, all'1,670%, Grecia (+1,2%), al 2,878%, e Francia (+1,1%), all'1,268%. Forte la salita del Regno Unito (+4%), all'1,787%. (ANSA).