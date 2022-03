Off White apre ai pagamenti in cripto-valute nei suoi store

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Off-White, marchio fondato da Virgil Abloh, lo stilista scomparso prematuramente nel novembre 2021, annuncia che i suoi flagship store di Parigi, Londra e Milano accettano pagamenti in cripto-valuta, compresi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Stablecoins Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

Le transazioni sicure in cripto-valuta saranno elaborate utilizzando il terminale Lunu Pos, che trova il miglior tasso di cambio cripto-valuta al momento della transazione ed è compatibile con diversi crypto wallets che permettono di scansionare un codice QR per regolare il pagamento. Se i controlli automatici antifrode daranno esito positivo, non ci saranno limiti di pagamento per le transazioni in cripto-valuta in questi negozi Off-White. I rimborsi per tutti gli articoli acquistati con cripto-valute saranno emessi esclusivamente tramite store credit, nella valuta locale. Questo è un altro passo importante nella crescita del marchio, che anche dopo la morte di Abloh, guarda al futuro includendo le tecnologie Web 3.0. Nato nel 2013, Off-White definisce l'area tra il bianco e il nero come colore.

Il marchio, le collezioni stagionali e gli arredi caratteristici dei suoi spazi definiscono una visione culturale attuale. Le collezioni si basano sulla creazione di capi con identità fortemente radicata nel design. Con uno studio nel centro di Milano, Off-White coniuga la storia e cultura artigianale locali a una prospettiva globale in termini di design e tendenze.

(ANSA).