Pensioni: Sbarra, dai 62 anni restituire libertà di andarci

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, chiede "flessibilità in uscita" e "sostenibilità sociale" per la previdenza. "Dai 62 anni - afferma - bisogna restituire alle persone la decisione libera di andare in pensione". "Bastano 41 anni di contributi - incalza - per avere il sacrosanto diritto alla pensione". "In Europa - spiega - l'età media di uscita è 63 anni, da noi 67 e se non li fermiamo arriviamo a 70" .

"Con la legge Fornero - conclude - si sono risparmiati 117 miliardi in 8 o 9 anni. È arrivato il momento di reinvestirne una parte per garantire sostenibilità sociale al sistema pensionistico".

Sul fronte fiscale invece il leader della Cisl chiede di "ridurre le tasse a chi le paga veramente fino all'ultimo centesimo, i lavoratori dipendenti e i pensionati" . "Ogni anno - indica - bruciamo 115 miliardi in elusione ed evasione fiscale, mezzo Pnrr". Da qui la necessità di "combattere l'evasione" e di "far pagare di più le multinazionali dell'economia che hanno fatto affari d'oro nei periodi di crisi ed emergenza sanitaria pagando poco o quasi nulla alla collettività".

Quanto invece al rapporto con Cisl e Uil, che lo scorso dicembre hanno scioperato senza la Cisl, secondo Sbarra "l'unità sindacale non è mai stata messa in discussione. La dobbiamo recuperare e dobbiamo stringere di più le maglie sulle piattaforme unitarie". (ANSA).