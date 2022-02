Lagarde, euro è stata pietra miliare nella storia dell'Ue

(ANSA) - STRASBURGO, 14 FEB - "L'introduzione delle moneta è stata una pietra miliare nella storia dell'Ue, perché condividere una moneta è più che utilizzare la stessa misura di pagamento ma far parte di un impegno comune". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde all'europarlamento per la cerimonia dei 20 anni dell'euro. "L'euro ha semplificato la vita di tanti europei, per chi studia, per chi viaggia, per chi fa impresa; dal 1990 al 2002 l'interscambio tra i Paesi dell'area euro a 19 è stata del 5%, ma se consideriamo il periodo da quando è arrivato l' euro la crescita è del 200%", ha sottolineato. (ANSA).