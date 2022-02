E' stato fissato per martedì 15 alle 18 a via Flavia l'incontro tecnico tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni per quanto riguarda la flessibilità in uscita. Secondo quanto si apprende l'incontro politico dovrebbe tenersi nei giorni successivi, probabilmente entro la fine della settimana prossima. L'incontro politico previsto per il 7 era slittato dopo che si era evidenziata la necessità di un ulteriore passaggio tecnico.