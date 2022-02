Aste:200 scarpe disegnate da Virgil Abloh vendute per 25 mln

(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - Duecento paia di scarpe da basket Louis Vuitton-Nike disegnate da Virgil Abloh sono state vendute all'asta per 25 milioni di dollari. Lo annuncia Sotheby's con la France Presse. Le scarpe sono state vendute in media a 100.000 dollari a paio. (ANSA).