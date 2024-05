Greca Mytilineos avvia procedura per dual listing a Londra

"I nostri advisor, Morgan Stanley e Citi Group, stanno lavorando per effettuare un dual listing alla Borsa di Londra". Lo afferma Yiannis Kalafatas, Chief executive director di Mytilineos, società energetica e metallurgica già quotata ad Atene, che ha presentato a Milano il suo programma di investimento ed espansione, anche sull'Italia.

"Abbiamo già avviato la procedura con gli advisor e i nostri legali", aggiunge il gruppo greco, che a breve cambierà nome in un'operazione di 'rebranding' internazionale. Mytilineos inoltre prevede di investire, soprattutto nelle rinnovabili, 3,3 miliardi di euro in Italia entro il 2028. In questo momento in Italia il gruppo conta 120 dipendenti diretti e stima di arrivare a 250 entro la fine dell'anno, che diventeranno 400 entro il 2026. Con lo sviluppo dei molti progetti in cantiere Mytilineos stima di arrivare in due anni a un totale di più di duemila lavoratori diretti e indiretti per il mercato italiano.

Il gruppo greco ha pronte in Italia operazioni di Mergers & Acquisitions su "società grandi, non le grandissime", aggiunge Kalafatas, secondo il quale l'M&A è certamente uno dei metodi di ingresso sul mercato italiano e ci stiamo concentrando su società con una buona base clienti", non sui gruppi di produzione di energia rinnovabile, nella quale la multinazionale greca, presente in 40 Paesi del mondo con oltre 6mila dipendenti diretti, sta lavorando anche in Italia in autonomia. Il budget di oltre tre miliardi di investimenti in Italia di Mytilineos non si riferisce alle operazioni di Mergers & Acquisitions, che sono un capitolo a parte.



