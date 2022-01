Blackrock: punta su metaverso, è nuova rivoluzione web

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il metaverso? Sembra futuro ma è attualità. Il colosso dei fondi Blackrock , già precursore per gli investimenti sulla finanza sostenibile punta ora sull'ultima frontiera del digitale con una lettera agli investitori a firma di Nigel Bolton, Co-Chief Investment Officer di BlackRock Fundamental Equities ne analizza.

"Il metaverso è molto simile all'internet dei primi anni '90 o allo smartphone dei primi anni 2000. Sappiamo che avrá un grande impatto e cambierà la quotidianitá delle persone", un passaggio che ha "implicazioni significative per gli investitori" sottolineando che "anche se non diventerà il flusso principale fino alla fine di questo decennio - le opportunità di investimento sono qui e ora.

Blackrock guarda come "svolta chiave" agli occhiali AR (realtà virtuale), "oggetti leggeri e abbastanza intelligenti da essere indossati ogni giorno - forse già alla fine del 2022".

"I marchi di moda stanno già vendendo vestiti e calzature virtuali in mondi virtuali, in modo che i consumatori possano vestire i loro personaggi online (alias avatar). Una borsa digitale di lusso è stata venduta recentemente per 4.000 dollari, le società di incontri online stanno lanciando mondi VR per "single" e, naturalmente, i grandi marchi stanno facendo pubblicità nei mondi virtuali e nei siti di gaming.

"I marchi che hanno investito pesantemente nell'e-commerce quando i loro pari non l'avevano ancora fatto stanno ora espandendo la loro leadership di mercato", conclude Bolton: "cercheremo investimenti simili nel metaverso".