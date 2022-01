Spread Btp-Bund: in calo a 134 punti

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - In calo a 134 punti il differenziale tra Btp e Bund, mentre è arrivata un'altra fumata nera con la quarta votazione per il Quirinale: lo scrutinio ha restituito le schede bianche in discesa a 261 e il consenso in crescita per l'attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a 166 voti.

Il rendimento del decennale italiano è salito all'1,301%, in recupero di 5,6 punti base rispetto al giorno precedente.

(ANSA).