In Almaviva nasce ReActive, società per il mondo finance

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Nasce ReActive, nuova società del gruppo Almaviva per il mondo Finance. "Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e la costituzione di ReActive segna un passaggio di crescita importante", sottolinea l'Ad del gruppo, Marco Tripi.

La nuova società, spiega una nota, è rivolta ad accompagnare la trasformazione digitale del mondo finance, con la missione di presidiare e sviluppare l'offerta del Gruppo diretta al mercato banche, assicurazioni e nuovi operatori finanziari.

"Un nuovo profilo societario - prosegue Marco Tripi - che risponde alla scelta di forte focalizzazione sull'ambito finance, valorizzando competenze e assetto produttivo per cogliere le opportunità proposte da un mercato in profonda e rapida evoluzione".

Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della Divisione Finance della capogruppo, sono Piero Rossini, nel ruolo di amministratore delegato, e Antonio Amati, come presidente. "Con ReActive - commenta Rossini - abbiamo programmato una crescita che guarda al nuovo modello di banca digitale, all'insurance technology e al wealth management, in sinergia con le soluzioni e le società del Gruppo". La nuova Società può contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro e vede impegnati circa 800 professionisti. Il piano di potenziamento prevede nell'anno in corso di ampliare le risorse a circa 1000 persone negli attuali uffici di Milano, headquarter dell'azienda, Torino e Roma con proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza e Padova.

(ANSA).