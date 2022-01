Intel: Corte Ue annulla multa Commissione da 1,06 mld euro

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La Corte di Giustizia dell'Unione europea annulla parzialmente la decisione della Commissione Ue che ha inflitto a maggio 2009 a Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro per abuso di posizione dominante sul mercato mondiale dei processori tra il 2002 e il 2007.

L'analisi della Commissione secondo il Tribunale è incompleta, ma non essendo in grado di individuare l'importo dell'ammenda la Corte annulla integralmente l'articolo della decisione impugnata che infliggeva a Intel l'ammenda. (ANSA).