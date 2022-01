Bankitalia: 7.400 imprese fallite in 2020, meno di pre-Covid

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La pandemia ha avuto "un impatto significativo" sull'economia italiana, con un calo del Pil dell'8,9% nel 2020. Tuttavia, rispetto al 2019, ci sono stati meno fallimenti e, più in generale, meno uscite dal mercato delle imprese: nel 2020 hanno avviato una procedura concorsuale liquidatoria poco meno di 7.400 imprese, a fronte di quasi 11.000 nel 2019 (un calo di circa un terzo). Lo indica la Nota pubbicata dalla Banca d'Italia "L'impatto del Covid-19 sui fallimenti e le uscite dal mercato delle imprese italiane". Tale riduzione, si legge, è "riconducibile a un ampio insieme di misure di sostegno adottate dal governo". In assenza dell'intervento, secondo l'elaborazione di alcuni scenari di evoluzione dei fallimenti a breve termine, il numero avrebbe potuto superare le 12.000 unità, quasi 4.800 in più rispetto a quelli effettivamente osservati. (ANSA).