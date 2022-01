Borsa: meglio Milano (+0,6%), in positivo molte banche

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Migliora Piazza Affari (+0,6%) verso fine seduta, in linea con la maggioranza delle altre principali Borse europee, che restano comunque indietro rispetto all'ottimismo di Wall Street. A Milano, dove lo sprread Btp-Bund è stabile a 133 punti e il rendimento del decennale italiano è all'1,299%, hanno girato in positivo alcune banche, come Intesa (+0,5%), Banco Bpm (+0,3%) e Unicredit (+0,1%), non Bper (-0,08%) e Mediobanca (-0,2%). Restano in rialzo Fineco (+1,1%) e Mps (+0,5%). Prosegue bene la paytech Nexi. In cima al listino principale c'è ancora Enel (+2,6%) e vanno bene le utility in generale, con esempi come A2a (+1,9%). Accelera Tim (+2,3%), dopo tre giornate in calo. Guadagna Generali (+0,9%), che è in attesa del nuovo board.

In rosso tra i petroliferi Saipem (-1,6%) e Eni (-0,8%), mentre ha cambiato segno l'impiantistica di Tenaris (+0,09%), col greggio che ha girato in positivo (wti +0,7%) a 87,5 dollari al barile e il brent a 88,7 dollari, con l'Eia che ha rilevato un aumento delle scorte di greggio. Tra le auto male Stellantis (-1,3%) e tra i componenti Pirelli (-0,7%). Tra i titoli a minore capitalizzazione forte calo per Intek (-5,2%), mentre corre Tesmec (+12,6%). (ANSA).