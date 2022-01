Commercio: Revolut, in aumento pagamenti carte e contactless

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Sempre più pagamenti online e con carte, specie se contactless in Italia, andamento accelerato dalla pandemia. Queste le indicazioni emerse dall'analisi della app Revolut che conta oltre 650.000 clienti nel nostro paese e 18 milioni nel mondo Le transazioni e la spesa con carta - si legge in un comunicato - sono in costante aumento: se durante il 2019 le transazioni effettuate dai clienti sono state in media 41 a persona, l'anno successivo - con la pandemia - sono salite a 61 a persona (+68%) e sono aumentate ulteriormente a 71 nel 2021 (+73% rispetto al 2019).

"Stiamo assistendo, da un lato, a un'accelerazione verso i pagamenti digitali resa talvolta necessaria ancora oggi dalle nuove regole dettate dalla pandemia. Allo stesso tempo vediamo anche che alcune abitudini, prima inevitabili come gli acquisti online in alcune situazioni, hanno preso piede e continuano a essere scelte nonostante le alternative fisiche o piú analogiche siano tornate disponibili" afferma Elena Lavezzi, General Manager Italy and Southern Europe di Revolut.

Nel primo anno di pandemia 4 acquisti con carta su 10 accadevano online, mentre nel 2019 il 25% si verificava online e conseguentemente 3 su 4 in presenza. Nel 2021, con la possibilità di uscire di più, gli acquisti online sono stati comunque il 36% del totale, leggermente meno rispetto al 2020, "ma considerando che le restrizioni sono state molto più contenute rispetto all'anno precedente, è possibile dedurre che gli italiani abbiano comunque preferito continuare ad acquistare online alcuni prodotti e servizi. Continua l'inarrestabile crescita delle transazioni contactless. La percentuale di questo tipo di transazioni già prima dell'inizio della pandemia ammontava in media al 70% del totale che avveniva in presenza. Nel 2020 la quota è aumentata di 8 punti toccando il 78% e ha poi raggiunto l'80% nel 2021.

