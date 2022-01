Borsa: l'Europa positiva con apertura Wall Street in rialzo

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Proseguono in rialzo le principali Borse europee, dopo l'apertura positiva di Wall Street, mentre negli Usa i dati mostrano l'inflazione in corsa a dicembre. In Europa la migliore è Londra (+0,8%), seguita da Parigi (+0,5%) e Francoforte (+0,4%). Quasi piatta Madrid (+0,04%), contenuto il rialzo di Milano (+0,1%), con lo spread Btp-Bund a 132 punti.

Rimane forte intanto l'attenzione alla diffusione della pandemia da Covid 19. In continua evoluzione la situazione geopolitica per la situazione del gas in Europa, con i future del gas naturale ad Amsterdam che accentuano il calo (-4,3%) a 75,3 euro al MWh, così come a Londra (-4,8%) a 181 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. In salita il greggio (wti +0,8%) a 81,9 dollari al barile e il brent a 84,1 dollari. In rialzo l'oro (+0,4%) a 1.824 dollari l'oncia. Sale l'euro sul dollaro, a 1,141.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, sale di oltre lo 0,6%, trainato da energia e informatica. Bene anche banche e auto, salvo eccezioni. In calo i comparti utility e salute. (ANSA).