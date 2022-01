Auto: E-Novia, record di velocità per guida autonoma

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Ha stabilito il record assoluto di velocità di 175,96 mph (oltre 280 kmh) per una vettura a guida autonoma e motore endotermico a Las Vegas, durante le prove dell'Indy Autonomous Challenge del CES di Las Vegas. È la vettura prodotta da e-Novia in collaborazione con Polimove, la squadra del Politecnico di Milano e che parteciperà alla gara di venerdì prossimo.

Qui nove squadre competeranno con vetture a guida interamente autonoma e a motore endotermico della Formula Indy, le Dallara AV-21. "I risultati conseguiti in una competizione che coinvolge le eccellenze di tutto il mondo confermano la capacità di innovazione del Paese e dei suoi talenti politecnici anche nello sviluppo di sistemi a guida autonoma in grado di definire nuovi standard e soluzioni che contribuiranno ai profondi cambiamenti dell'industria e della mobilità" ha dichiarato Vincenzo Russi, co-founder e CEO di e-Novia. (ANSA).