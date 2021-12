Borsa: Milano tiene con Europa e Wall street, bene Cnh

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Prima seduta della settimana in tenuta per Piazza Affari e tutte le Borse europee, che attendono gli sviluppi della variante Omicron, oltre alle mosse di Fed e Bce: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,80% a 27.231 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,82% a quota 29.801.

Ma per tutti i mercati azionari europei la prima giornata post natalizia è stata positiva: con Londra chiusa per festività, Amsterdam ha segnato un aumento finale dello 0,8%, Parigi dello 0,7% e Madrid dello 0,6%, mentre Francoforte ha registrato una crescita dello 0,5%.

Calmo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso la seduta sui mercati telematici a 136 punti base contro i 135 dell'avvio di giornata, con il rendimento del prodotto del Tesoro all'1,11%.

A sostenere i mercati soprattutto la discreta intonazione della prima parte di seduta di Wall Street che ha guardato anche al dato sulle vendite sotto le feste natalizie, che negli Stati Uniti sono aumentate dell'8,5% su base annua, il segnale più elevato degli ultimi 17 anni. In questo quadro a Milano spiccano i titoli Diasorin (+2,9%), Cnh (+2,4%) e Stm, cresciuto del 2,2% finale. Bene anche Fineco (+1,7%), Bper (+1,6%) e Atlantia, salita di un punto e mezzo nel giorno dell'annuncio del cambio del modello dei salari.

Fiacca invece Tim dopo l'avvio della gara per il Cloud nazionale della Pa con una prima scelta del raggruppamento di cui fa parte il gruppo Tlc: Tim ha chiuso in calo dello 0,3% a 0,43 euro. Del raggruppamento, oltre a Sogei e Cdp, fa parte anche l'altra quotata Leonardo, che si è mossa marginalmente dopo l'annuncio e ha concluso la seduta in rialzo dell'1,4% a 6,35 euro. Fiacche anche Terna e Generali (-0,4%), con Inwit che ha concluso in ribasso dello 0,6%. (ANSA).