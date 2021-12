Essilux: record azionariato diffuso, adesioni in 85 Paesi

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Si è chiuso con un successo il Piano internazionale di azionariato diffuso di EssilorLuxottica 'Boost 2021', grazie all'adesione quest'anno di circa 54.000 dipendenti tra gli aventi diritto in 78 Paesi e con un tasso di sottoscrizione superiore al 65%, in crescita rispetto al 62% dello scorso anno.

Lo rende noto il gruppo, specificando che Boost è stato esteso ad altri cinque Paesi per accogliere i dipendenti da Bangladesh, Benin, Lettonia, Marocco e Ucraina. Alla luce del risultato di quest'anno, sono oggi circa 67.000 dipendenti di Essilux in 85 Paesi a detenere una partecipazione azionaria in EssilorLuxottica, in costante crescita rispetto ai circa 63.000 del 2020 e i 56.000 del 2019. Inoltre, più di 11.000 dipendenti oggi in pensione rimangono azionisti. Altro dato in crescita è quello dei dipendenti-azionisti membri di Valoptec, l'associazione indipendente che sostiene i valori di EssilorLuxottica e contribuisce alla sua governance, che ha raggiunto la soglia dei 20.000 iscritti.

"Anche quest'anno Boost si conclude con un successo e con un tasso di sottoscrizione in crescita: è un risultato - commentano Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente amministratore delegato e vice amministratore delegato di EssilorLuxottica - che viene prima di tutto dalle nostre persone, dalla loro fiducia nella società e nelle sue strategie e dalla condivisione della mission aziendale. Orgogliosi di questa risposta, continueremo a costruire sulla partecipazione azionaria diffusa dei dipendenti, centrale nella cultura aziendale, con l'obiettivo di estendere la stessa opportunità al maggior numero possibile di dipendenti in futuro", concludono Milleri e du Saillant. (ANSA).