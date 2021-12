Borsa: bene l'Europa con Wall Street aperta in rialzo

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Proseguono bene le principali Borse europee, dopo l'apertura in rialzo di Wall Street, dove però il Nasdaq ha girato poi in rosso. Negli Usa intanto, secondo il Wsj, la Fed potrebbe decidere la prossima settimana, di anticipare a marzo il ritiro del piano di stimoli all'economia, finora previsto da giugno. In Europa è in testa Madrid (+1,2%) , seguita da Londra e Parigi (+1%), e Francoforte (+0,7%). Bene Milano (+1,1%), con lo spread Btp-Bund sceso a 127,3 punti e il rendimento del decennale italiano in calo allo 0,884%. Calmo l'oro (-0,2%) a 1.778 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,8%, sostenuto dal comparto energia, con il greggio che diminuisce il rialzo (wti +2,2%9 a 67,7 dollari al barile e il brent a 71,5, mentre le quotazioni del gas aumentano di qualcosa in Europa, a 89,7 euro al kWh ad Amsterdam (+0,3%). Bene quindi i petroliferi e guadagnano le utility. In forma praticamente tutte le banche e le assicurazioni. In ordine sparso le auto, in rialzo quasi tutti i componenti. Nell'informatica guadagnano software e hardware, non le apparecchiature nei semiconduttori.

(ANSA).