Bce: Panetta, in politica monetaria dobbiamo essere pazienti

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "In Europa non stiamo più affrontando rischi d'inflazione al ribasso. Questo è il merito di una risposta macroeconomica di successo, di cui la politica monetaria è stata una componente chiave". Lo ha detto il membro esecutivo della Bce, Fabio Panetta, durante una conferenza a Parigi, sottolineando però che "non è il momento di dichiarare vittoria". Panetta ha spiegato che "non dobbiamo essere distratti dalla volatilità a breve termine o da fattori transitori legati alla situazione economica atipica che stiamo vedendo" ma "sulla base di prove empiriche, dobbiamo valutare costantemente la forza dell'economia ei rischi bidirezionali creati dagli shock dell'offerta". Per cui "per quanto riguarda la politica monetaria di oggi, serve pazienza, la forma d'azione più coraggiosa", ha evidenziato Panetta. Infatti "una stretta prematura della politica monetaria potrebbe trasformare lo shock dell'offerta in una prolungata recessione, deprimendo quindi la domanda e minando la stabilità dei prezzi nel medio termine", ha avvertito il banchiere centrale. (ANSA).