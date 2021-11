Borsa: Milano nervosa (-0,9%) dopo dati Usa

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Mercati azionari europei incerti dopo l'avvio piatto di Wall street e la diffusione degli indici Pmi degli Stati Uniti: la Borsa peggiore è quella di Amsterdam che cede circa un punto percentuale, con Milano che perde lo 0,9% nell'indice Ftse Mib. Debole anche Francoforte (-0,5%), mentre Parigi è sulla parità. In rialzo dello 0,2% Londra e dello 0,3% Madrid.

Gli operatori guardano al prezzo del petrolio dopo l'annuncio di Biden sul rilascio delle riserve e ai timori legati all'inflazione, con Piazza Affari che tiene anche d'occhio lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 126 punti base con il rendimento del prodotto del Tesoro attorno all'1%.

Sul listino principale di Milano, il titolo peggiore è Tim: partito positivo in mattinata, era sceso pesantemente prima di metà giornata per poi recuperare quasi tutte le perdite, ma al momento cede il 3,2% a 0,43 euro tra un forte nervosismo. Deboli anche Moncler e Ferrari, che scendono del 2,8%, seguiti da Banca Generali in ribasso del 2,6%.

Bene invece Unicredit (+1,3%, con Mps che nel settore bancario cede l'1,6% sempre sui minimi storici). In controtendenza Nexi, che sale di circa due punti percentuali. Nel paniere a bassa capitalizzazione la Juventus perde il 6% a 0,63 euro sull'avvio del programmato aumento di capitale. (ANSA).