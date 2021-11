Borsa: migliora Europa, nonostante dato fiducia, bene banche

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Migliorano verso fine seduta le principali Borse europee, trascinate dall'andamento di Wall Street, che ha reagito in positivo alla conferma di Jerome Powell alla Fed, dopo l'ottimismo già infuso dalle possibili misure espansive della Bank of China a sostegno dell'economia del Paese. Non sembra incidere invece la stima di un calo del 2% della fiducia dei consumatori dell'Unione europea a novembre. La migliore è Madrid (+1%), seguita da Londra (+0,6%), Parigi (+0,3%) e Francoforte (+0,01%), piatta e con gli analisti a suggerire come causa la situazione in evoluzione per i contagi da Covid 19. In media Milano (+0,3%), con lo spread Btp-Bund in salita verso 124 punti. Calmo l'oro (-1,1%) a 1.819 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,2%, sostenuto dai servizi di comunicazione, spinti da Tim (+32%), dopo la proposta di un'eventuale opa da parte del fondo americano Kkr. Bene ad esempio Telefonica (+6%) e Inwit (+5%). Col greggio che accentua il rialzo (wti +1,1%) a 76,8 dollari al barile e il brent a 79,8 dollari, guadagnano i petroliferi, a iniziare da Bp (+2,4%) e Galp (+2,3%).

Nell'industria mineralogica si evidenziano il comparto del rame, con Antofagasta (+5,3%) e Kghm Polska Miedz (+2,3%), e quello dell'acciaio, con in testa Voetalpine (+4,1%) e Thyssenkrupp (+3,3%). Bene la maggioranza delle banche, a partire da Ing (+2,6%) e Danske Bank (+2,8%). In ordine sparso le auto, con alcuni guadagni, come per Ferrar (+2,7%9 e Daimler (+1,6%), e qualche perdita, come per Volkswagen (-0,7%) e Stellantis (-0,4%). In rosso molti semiconduttori, coe Soitec (-24%) e Asm (-1,6%). (ANSA).