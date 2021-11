Banche:First-Cisl,produttività spinge commissioni primi 5 gruppi

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Sono le commissioni nette a trainare i bilanci dei maggiori cinque gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps, Bper). Nei primi nove mesi dell'anno la loro crescita (+ 11,3%) ha spinto in alto i ricavi operativi (+4,7%), che hanno beneficiato del forte incremento della produttività. Questo il quadro delineato dall'analisi dell'ufficio studi di First Cisl sui conti del terzo trimestre 2021. Il balzo delle commissioni nette è avvenuto nonostante il ridimensionamento della presenza territoriale e dell'occupazione, che chiaramente- evidenzia lo studio - non facilita le relazioni con la clientela. La riduzione delle filiali e dei dipendenti è stata rispettivamente dell'8,3% e del 4,3 per cento. "E' indispensabile che gli obiettivi di ulteriori aumenti delle commissioni, per le ripercussioni sui lavoratori bancari, già sottoposti a pesanti pressioni commerciali, e sul rapporto con la clientela, si realizzino in un quadro di sostenibilità, mostrando coerenza con i criteri Esg", sottolinea il segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani. (ANSA).