Borsa: Europa prosegue in ordine sparso, attesa dati Usa

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Le Borse europee proseguono in ordine sparso in attesa dei dati Usa sull'occupazione. Sui listini pesano anche i timori per l'andamento dei contagi da coronavirus e gli effetti che si potranno determinare sulla ripresa economica. Fari puntati sui prezzi delle materie prime e dell'energia. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1542 a Londra.

Poco mosso l'indice d'area stoxx 600 (+0,08%). In rialzo Londra (+0,4%) e Parigi (+0,2%), in calo Madrid (-0,2%), piatta Francoforte (-0,07%). I listini sono dal settore industriale (-0,4%), dalle utility (-0,2%) e dall'energia (-0,1%), con il prezzo del petrolio Wti a 79,89 dollari al barile e il Brent a 80,95 dollari. Nel Vecchio continente andamento positivo per le Tlc (+0,8%), l'informatica (+0,5%), le banche (+0,8%) e le assicurazioni (+0,1%).

In rialzo le materie prime con l'oro (+0,9%) e l'argento (+0,6%) mentre scende il minerale di ferro (-2,6%). Sale il gas in Europa. Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 76,75 euro al Mwh. A Londra a 197,25 penny per Mmbtu, l'unita' termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. (ANSA).