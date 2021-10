Cavalieri Lavoro: Sella, 120 anni di impegno e eccellenza

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "L'Ordine al Merito del Lavoro è stato fondato nel 1901 e quest'anno compie 120 anni. Oltre un secolo di eccellenza imprenditoriale italiana. Oltre un secolo in cui i Cavalieri del Lavoro, con visione, impegno e investimenti hanno conquistano il futuro agendo in modo anticipatorio". Il presidente della Federazione dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, lo sottolinea come uno dei "motivi di soddisfazione e di festa" che caratterizzano, oggi al Quirinale, la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere al Merito del Lavoro conferite il 2 giugno del 2020 ed il 2 giugno del 2021. Oggi è un giorno di festa. Durante i mesi bui dell'emergenza sanitaria non fu possibile svolgere questa cerimonia. Ma i valori del lavoro e dell'intraprendenza non sono mai venuti meno e hanno contribuito al superamento del periodo più critico della pandemia e all'importante rilancio del nostro Paese al quale stiamo assistendo", evidenzia Sella: "Per questo è un momento che viviamo con gioia, emozione e sentimento. È un segnale tangibile del ritorno alla normalità, migliorata dai tanti insegnamenti appresi".

"I Cavalieri del Lavoro, che con le loro aziende rappresentano una parte eccellente dell'economia italiana - sottolinea ancora Sella -, consapevoli dei loro doveri, operano come se avessero firmato un 'patto morale di responsabilità' sul futuro del Paese, per continuare a migliorarlo in tutti i campi. Bisogna dare il buon esempio. Bisogna mettere ancora più in evidenza come l'onestà, il rigore etico e il contrasto a ogni forma di corruzione siano garanzia di futuro". (ANSA).