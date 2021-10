Green, talento e tecnologia: il manifesto per la ripartenza

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Green, talento e trasformazione digitale: sono i tre punti del manifesto per "il mondo nuovo", lanciato dalla presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo che verrà presentato durante la Convention "Il Mondo Nuovo - La Ripartenza", venerdì 3 dicembre alle 17.30 all'Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli. "Viviamo un nuovo inizio - spiega la presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo -. Questo significa avere la grande opportunità di proporre, costruire e creare, non certo di ristrutturare".

Il manifesto si articola partendo da tre elementi fondamentali. Innanzitutto la costruzione di un'Italia maggiormente green e sostenibile, che sappia utilizzare una parte significativa dei fondi recovery utilizzando un deciso piano di defiscalizzazione. La seconda leva è quella del ritorno dei talenti, attingendo ai fondi Next Generation Eu per investire risorse nella creazione di nuovo capitale umano potenziando la ricerca ed un meccanismo premiale per la p.a . Al terzo punto la trasformazione tecnologica che consenta al nostro Paese di passare dal concetto di semplice modernizzazione a quello più strutturale di un totale cambiamento tecnologico. A confrontarsi durante l'evento del 3 dicembre, manager, rappresentanti delle istituzioni e della politica. Tra gli interventi quello del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani. Interverranno tra gli altri Aldo Bisio (Amministratore Delegato Vodafone Italia), Michela Vittoria Brambilla (Presidente Leidaa), Urbano Cairo (Presidente Cairo Communication e Rcs), Claudio Descalzi (Amministratore Delegato Eni), Oscar Farinetti (Fondatore di Eataly), Luigi Ferraris (Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato), Giovanni Malagò (Presidente Coni) e Stefano Sala (Amministratore Delegato Publitalia'80). A moderare l'incontro sarà il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. L'evento si svolgerà in presenza e sarà trasmesso anche in diretta streaming su ansa.it, corriere.it e tgcom24.it (ANSA).