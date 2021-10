Borsa: Europa conclude cauta, Londra +0,2%

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Ultima giornata di settimana in tenuta per i mercati azionari del Vecchio continente: Londra ha chiuso in aumento dello 0,2%, Francoforte in crescita dello 0,4%, con Parigi positiva dello 0,7%. In controcorrente Madrid, che ha ceduto lo 0,4%. (ANSA).