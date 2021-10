Borsa: Asia tiene guardando a Fed, bene Hong Kong e Taiwan

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Seduta attorno alla parità per la maggioranza dei mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, con buona intonazione per Hong Kong e Taiwan, che crescono rispettivamente dell'1,2% e dell'1,4%.

L'attenzione degli operatori è comunque soprattutto sulle previsioni per la politica monetaria degli Stati Uniti e focus concentrato in particolare sulla prossima riunione della Federal reserve di inizio novembre. In questo quadro, Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,1%, Seul in calo dello 0,4% e Sidney in aumento di mezzo punto percentuale, in questo caso con molti titoli che guardano alle tensioni sui prezzi delle materie prime. Piatte le Borse cinesi e deboli i future sull'avvio dei listini europei.

(ANSA).