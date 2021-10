Educazione finanza: Ania, Italia indietro, è più fragile

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Il deficit di conoscenza" sull'educazione finanziaria e assicurativa rende l'Italia più fragile e meno protetta a shock improvvisi. Lo afferma la presidente Ania Bianca Maria Farina alla giornata dell'educazione finanziaria 2021, sottolineando la minore sottoscrizione di assicurazioni nel nostro paese contro i rischi climatici o di altro tipo. "Questo porta a costi più elevati" che "si abbasserebbero per tutti nel caso di maggiori sottoscrizioni", spiega Farina secondo la quale occorre associare le risorse private a quelle pubbliche con il "pubblico che deve guidare comunque l'integrazione". Per colmare questo deficit è sempre più necessario migliore il grado di conoscenza magari introducendo nei programmi scolastici l'educazione finanziaria (e assicurativa), ha aggiunto. La presidente dell'Ania è quindi tornata a sottolineare, d'accordo con il presidente delI'Ivass, le sfide che pone al nostro paese "e al modello di welfare" l'invecchiamento della popolazione ribadendo l'appello a costruire in maniera precoce una pensione integrativa (ANSA).