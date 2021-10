Borsa: Europa in calo guarda a gas e petrolio, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Le Borse europee proseguono la seduta in calo con i rincari del gas e del petrolio. Sui mercati pesano i timori degli investitori per gli effetti che avranno i prezzi dell'energia sulle produzioni industriali e la ripresa economica globale. Si guarda anche all'andamento dei rendimenti dei bond governativi, in particolare quelli Usa. Intanto si attendono i dati Usa sul mercato del lavoro che potrebbero influenzare le prossime mosse della Federal Reserve sul fronte degli acquisti di asset. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1567 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,4%. In rosso Parigi (-0,4%), Francoforte e Madrid (-0,3%), Milano (-0,1%), piatta Londra (+0,01%). Sui listini pesano le utility (-0,8%) e l'informatica (-0,7%), quest'ultima con le vicende legate ai microchip. Avanza il comparto dell'energia (+1,4%) e la farmaceutica (+0,1%). Sul fronte delle materie prime il petrolio Wti sale a 79,02 dollari al barile mentre il Brent a 82,64 dollari. Le quotazioni del gas vedono il prezzo ad Amsterdam che scende del 2,6% a 93,61 euro al Mwh, dopo che in mattinata aveva superato i 100 euro. A Londra il prezzo scende del 2,4% a 239,5 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

A Piazza Affari in calo A2a (-2,8%), Hera (-1,6%), Snam (-0,2%). Male anche Nexi (-1,6%) e Stm (-1,4%). Corrono i titoli legati al petrolio con Tenaris (+2,4%), Saipem (+1,9%), Eni (+1,8%). Bene le banche con Unicredit (+0,8%), alle prese con il negoziato con Mps (+0,3%). (ANSA).