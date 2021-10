Al via fondo da 140 mln per discoteche e attività chiuse

Diventa operativo il fondo 140 milioni di euro "a sostegno della continuità di attività d'impresa e professioni", chiuse a causa delle misure anti-Covid. Il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti lo scorso 9 settembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il sostegno andrà a quelle attività "che hanno pagato il prezzo più alto", in particolare discoteche e sale da ballo che potranno chiedere a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro. Altre attività come palestre, impianti sportivi, parchi tematici, teatro, cinema, arte, fiere e cerimonie potranno avere fino a 12mila euro.

"Si tratta di uno strumento speciale previsto dal decreto Sostegni bis, voluto fortemente da Giorgetti per supportare quelle categorie e attività che hanno pagato il prezzo più alto durante questo periodo", scrive il Mise in una nota. Il fondo riguarda "in particolare le discoteche e le sale da ballo che potranno riaprire a partire dal prossimo 11 ottobre come previsto ieri dal Consiglio dei ministri", si precisa. I contributi speciali che possono essere richiesti sono a fondo perduto.